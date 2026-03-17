Гастроэнтеролог назвала симптомы рака кишечника

сегодня в 16:48

Гастроэнтеролог указала на рост случаев рака кишечника у 30-летних

Врач-гастроэнтеролог сети «Клиника Фомина» Алена Трапезникова рассказала о причинах, симптомах и профилактике рака кишечника, который все чаще выявляют у россиян около 30 лет, сообщает «Вечерняя Москва» .

По словам специалиста, развитию рака кишечника способствуют разные факторы, в том числе злоупотребление красным мясом и колбасными изделиями. В группу риска также входят люди с неблагоприятной наследственностью и хроническими заболеваниями кишечника.

Заболевание может проявляться по-разному в зависимости от стадии. Среди возможных признаков — изменения стула, боли в животе, примеси крови и необъяснимая потеря веса.

«Важно отметить, что на ранних стадиях заболевание может протекать бессимптомно. Поэтому регулярные медицинские осмотры важны для своевременной диагностики», — подчеркнула Трапезникова.

Для выявления болезни применяют инструментальные и лабораторные методы исследования. Ранняя диагностика значительно повышает шансы на успешное лечение.

Врач отметила, что снизить риск помогает сбалансированное питание, отказ от избытка переработанного мяса и регулярные обследования.

«Рак кишечника — это серьезное заболевание, но при своевременной диагностике и активных мерах профилактики его можно избежать», — заключила гастроэнтеролог.

