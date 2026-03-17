Гастроэнтеролог назвала симптомы рака кишечника
Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори
Врач-гастроэнтеролог сети «Клиника Фомина» Алена Трапезникова рассказала о причинах, симптомах и профилактике рака кишечника, который все чаще выявляют у россиян около 30 лет, сообщает «Вечерняя Москва».
По словам специалиста, развитию рака кишечника способствуют разные факторы, в том числе злоупотребление красным мясом и колбасными изделиями. В группу риска также входят люди с неблагоприятной наследственностью и хроническими заболеваниями кишечника.
Заболевание может проявляться по-разному в зависимости от стадии. Среди возможных признаков — изменения стула, боли в животе, примеси крови и необъяснимая потеря веса.
«Важно отметить, что на ранних стадиях заболевание может протекать бессимптомно. Поэтому регулярные медицинские осмотры важны для своевременной диагностики», — подчеркнула Трапезникова.
Для выявления болезни применяют инструментальные и лабораторные методы исследования. Ранняя диагностика значительно повышает шансы на успешное лечение.
Врач отметила, что снизить риск помогает сбалансированное питание, отказ от избытка переработанного мяса и регулярные обследования.
«Рак кишечника — это серьезное заболевание, но при своевременной диагностике и активных мерах профилактики его можно избежать», — заключила гастроэнтеролог.
