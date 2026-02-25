Гастроэнтеролог назвала популярные причины болей в левом боку

Гастроэнтеролог: левый бок может болеть из-за проблем с кишечником и почек

Болевые ощущения в левой части живота нередко возникают неожиданно, и сразу идентифицировать их причину бывает сложно. О возможных источниках такой боли в левом боку и подреберье рассказала гастроэнтеролог клиник «Семейная» Инна Мазько, сообщает «Вечерняя Москва» .

Специалист отметила, что в гастроэнтерологической практике дискомфорт в этой зоне чаще всего связан с кишечником. Речь обычно идет о нисходящей ободочной кишке или ее селезеночном изгибе. Наиболее частый провокатор боли — излишнее газообразование и давление газов на кишечную стенку, что проявляется тупым, давящим или распирающим чувством.

Также кишечник может болеть вследствие спазмов. В этом случае боль приобретает схваткообразный, спастический характер. Однако эти неприятные симптомы, как правило, исчезают или существенно ослабевают после дефекации или приема спазмолитического препарата.

Болевой импульс в левое подреберье может исходить от желудка. Но для желудочных проблем более типична локализация в эпигастральной области — центральной верхней части живота непосредственно под ребрами, добавила гастроэнтеролог.

По словам гастроэнтеролога, многие полагают, что в левом подреберье располагается поджелудочная железа. Проекция ее хвоста действительно находится там, однако сама железа расположена глубже, ближе к позвоночнику, под желудком. Поэтому при развитии панкреатита интенсивная боль будет ощущаться в эпигастрии, в одном или обоих подреберьях, отдавать в спину и может носить опоясывающий характер. Такое состояние требует незамедлительного обращения за медицинской помощью, предупреждает Мазько.

При хронической форме панкреатита боль может быть ноющей, тупой, продолжительной и усиливаться после приема пищи.

Еще один возможный источник боли в левом боку — почка. Воспалительные процессы, такие как пиелонефрит, вызывают постоянную ноющую боль. При мочекаменной болезни, особенно в момент продвижения конкремента, возникает нестерпимая, острая приступообразная боль (почечная колика), отдающая в паховую область и низ живота.

Почти всегда почечная боль сопровождается изменениями в моче или процессе мочеиспускания. Моча может стать мутной, с примесью крови, а мочеиспускание — болезненным, учащенным или затрудненным; также часто наблюдается повышение температуры тела.

Немедленно обратиться за врачебной помощью необходимо, если боль:

возникла внезапно, носит чрезвычайно интенсивный, «кинжальный» характер и сопровождается многократной рвотой, в том числе с кровью или похожей на «кофейную гущу»;

сопровождается черным, дегтеобразным стулом (мелена), стулом с примесью крови, либо многократной диареей (более пяти раз в сутки);

не стихает в течение нескольких часов и имеет тенденцию к усилению;

сочетается с резкой слабостью, головокружением, холодным потом, снижением артериального давления;

сопровождается лихорадкой;

возникла на фоне задержки мочи или появления в ней крови;

появилась после травмы (удара в живот, падения).

Отдельного внимания заслуживают болевые приступы, которые возникают в ночное время и будят ото сна, а также случаи, когда боль сочетается с необъяснимой потерей массы тела.

