Галина Акимова из Рузского округа стала почетным донором после 40 сдач крови

Национальный день донора отмечается в России 14 февраля. В Рузском округе старшая медсестра гинекологического отделения Рузской больницы Галина Акимова уже 40 лет работает в медицине и почти 20 лет регулярно сдает кровь.

Впервые донором она стала в восьмидесятых годах, когда ее редкая четвертая группа крови с отрицательным резус-фактором понадобилась пациенту. С тех пор Галина Анатольевна сдала кровь около 40 раз, что позволило ей получить звание почетного донора в 2002 году.

Донором может стать любой человек без медицинских противопоказаний после прохождения медосмотра и анализа крови. Донорская кровь необходима пациентам с анемией, а также при операциях и ранениях с большой кровопотерей.

Галина Акимова имеет удостоверение и значок почетного донора, пользуется льготами на проезд и оплату ЖКУ, а также ежегодной денежной компенсацией. Глава Рузского округа Александр Горбылев поздравил Галину Акимову с праздником и выразил благодарность всем донорам за их вклад в спасение жизней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.