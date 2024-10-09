Фрукты и контакт с инфекцией: как заражаются вирусом Марбург

Врач-инфекционист Сергей Вознесенский заявил, что заразиться лихорадкой Марбург можно через немытые фрукты, в первую очередь бананы, а также воздушно-капельным путем, сообщает «Вечерняя Москва».

«Даже если человек съел инфицированный продукт и заразился, в этот же момент он не может представлять опасность для окружающих. Потому что он не начнет выделять вирус так быстро», — уточнил медик.

По словам Вознесенского, это связано с инкубационным периодом. В ключевой группе риска заражения вирусом Марбурга — люди со сниженным иммунитетом.

Параллельно с этим надо понимать, что заражение воздушно-капельным путем — наименее вероятный случай. Еще один вариант передачи вируса — это контакт с зараженным животным.

Недавно стало известно, что в Руанде зафиксирована очередная вспышка вируса Марбург. Одна из ее возможных причин — бананы, на которых могли сохраниться частицы вируса.