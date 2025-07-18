Флоатинг, мелатонин и седативные: почему не стоит лечить бессонницу без врача

Сомнолог: препараты с мелатонином могут вызывать сонливость в дневное время

«Популярная процедура флоатинг (плавание в специальной соленой ванне — ред.) оказывает расслабляющий эффект и способствует снятию напряжения. Однако, с точки зрения научной медицины, такие методы не являются основным средством борьбы с бессонницей», — рассказал Новиков.

Сомнолог добавил, что они могут быть полезны в качестве вспомогательного средства, но не заменят основного лечения, особенно если бессонница вызвана серьезными расстройствами.

«Препараты, такие как мелатонин, имеют свои побочные эффекты. Например, они могут вызывать сонливость в дневное время или усиливать симптомы апноэ (кратковременные остановки дыхания — ред.). Поэтому перед началом их применения важно проконсультироваться с врачом и исключить наличие дыхательных нарушений во сне», — отметил специалист.

Новиков также уточнил, что некоторые успокаивающие средства могут вызвать привыкание или ослабление естественного цикла сна, что приведет к ухудшению состояния в долгосрочной перспективе.