Физфак МГУ перешел на дистанционное обучение до 23 ноября из-за кори

В связи с выявленным случаем кори на физическом факультете МГУ ввели противоэпидемические меры, которые включают в себя переход на дистанционный режим обучения до 23 ноября включительно, сообщается в Telegram-канале физфака.

Отмечается, что ректора вуза издал приказ «о срочных противоэпидемических мерах». Согласно нему в соответствии с предписанием Роспотребнадзора на физфаке МГУ вводится «дистанционка» до 23 ноября включительно.

Кроме того, в дистанционном формате будут проводиться все учебные занятия, а также МФК и спецкурсы, проходящие в том числе не в основном здании физического факультета. Мера направлена на недопущение распространения кори и минимизацию срока карантина.

Необходимую информацию о ситуации на физфаке в связи со случаем кори будут размещать на официальных информационных ресурсах.

Ранее предполагаемый случай кори выявили в общежитии МГУ. Там прекратили гостевой режим и отметили массовые мероприятия любого характера на 21 день.