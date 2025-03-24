Фентаниловая эпидемия: как в России удается сдерживать угрозу, охватившую Запад

США и ряд стран Европы накрыла эпидемия зависимости от наркотического вещества фентанила, на Западе даже существуют официальные пункты для его приема под контролем медиков. Врач-психиатр, нарколог, руководитель клиники доктора Исаева Руслан Исаев рассказал, как в России удается избежать этой угрозы, сообщает Газета.ru .

Фентанил — один из мощнейших синтетических опиоидов, который в 100 раз сильнее морфина. При этом из-за его дешевизны на нелегальном рынке США, Канаду и некоторые европейские страны охватила «фентаниловая эпидемия».

«В нашей практике случаи зависимости от фентанила встречаются, но они единичные», — отметил Исаев.

По его словам, в РФ на данный момент больше распространены «соли» и мефедрон.

И хотя проблема наркомании в России стоит очень остро, распространение фентанила удается предотвратить благодаря адекватной антинаркотической политике, строгому контролю оборота опиоидных анальгетиков и отсутствию либеральных поблажек, которые есть на Западе, подчеркнул нарколог.

В западных странах вместо полного запрета наркотиков действует так называемая программа снижения вреда. Например, она включает раздачу наркозависимым тест-полосок на фентанил, легальные пункты его употребления и выдачу разрешенных опиоидов под медицинским контролем, чтобы страдающие зависимостью люди не употребляли уличные наркотики.

В России же такие меры под запретом, что благоприятно виляет на ситуацию с наркотиками, считает эксперт.