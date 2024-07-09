Фельдшерско-акушерский пункт открылся в поселке городского округа Клин

В рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья» здесь отремонтировали внутренние помещения, инженерные коммуникации, систему отопления и водоснабжения, заменили всю сантехнику, установили новую мебель.

Особый уют новому ФАПу придало брендирование в соответствии с единым стилем медицинских учреждений Московской области.

«Можно порадоваться за жителей Маркова Леса. Здесь обслуживается около 300 взрослых и почти 70 ребятишек. Профессиональная помощь, максимально приближенная к жителям. В самых комфортных и достойных условиях», — сказала Глава городского округа Клин Алена Дмитриевна Сокольская. Сегодня она побывала в обновленном ФАПе вместе с главным врачом Клинской больницы Ольгой Стебловской.

Алена Сокольская напомнила, что скоро в городском округе Клин откроется после реновации еще один ФАП в Решоткино. В госпрограмме Подмосковья также заявлено строительство нового ФАПа в Мисирево.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.