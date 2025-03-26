Фасоль и яблоки: эксперт назвал провоцирующие мигрень продукты

Доцент кафедры индустрии общественного питания, гостиничного бизнеса и сервиса университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров заявил, что злоупотребление содержащими танины продуктами может вызвать мигрень, среди них — красная фасоль, ревень и тыква, сообщает Life.ru .

«Танины есть в гранате, яблоках, грушах, айве, черноплодной рябине, клюкве, ежевике, вишне, кизиле и винограде. Они содержатся в кожуре и косточках фруктов и ягод», — уточнил Быстров.

Однако риски можно минимизировать: для этого достаточно очищать кожуру с таких овощей и фруктов и не глотать косточки. В день не стоит употреблять более 400 г указанных продуктов, добавил эксперт.

Танин также содержится в чае, некоторых соках и вине. Быстров порекомендовал уменьшить употребление чая до 4 чашек в день, вина — до 2 бокалов, яблочного сока — до 3 стаканов.