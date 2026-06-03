Фармпроизводители предложили ускорить вывод инновационных лекарств

Отраслевые объединения направили в Минпромторг, Минздрав и Федеральную антимонопольную службу предложение запараллелить пострегистрационные процедуры для инновационных препаратов. Это позволит сократить путь лекарства к пациенту минимум на год, сообщает «ФедералПресс» .

Гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей, председатель общественного совета при Росздравнадзоре Виктор Дмитриев заявил на ПМЭФ, что сейчас путь препарата от регистрации до пациента занимает около трех лет. Сначала проходит регистрация, затем включение в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, после — в клинические рекомендации и только потом начинаются госзакупки. Все этапы следуют последовательно.

«Если мы сможем процедуры после регистрации запараллелить, то мы уверены, что сократим минимум год. То есть через полтора-два года пациент уже будет получать этот препарат», — пояснил Виктор Дмитриев.

По его словам, речь не идет об изменении регуляторики, а о пересмотре последовательности процедур для биотехнологических, генных и клеточных препаратов. Отрасль также просит не менять правила два–три года, чтобы компании могли работать в стабильной нормативной базе.

Инициативу планируют обсудить на стратегической сессии ПМЭФ с участием трех ведомств. Дмитриев сообщил, что решение вопроса может занять три–пять месяцев.

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