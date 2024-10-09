ФАП после ремонта открыли в деревне Новая округа Солнечногорск

Торжественное открытие фельдшерско-акушерского пункта состоялось в деревне Новая городского округа Солнечногорск. В его помещения вдохнули новую жизнь после ремонта и оснащения новейшим оборудованием. Он обслуживает почти 1 300 жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

ФАП расположен на первом этаже жилого дома. Последний раз ремонт здесь был более 30 лет назад.

Общестроительные работы на объекте начали в мае 2024 года. Подрядчик заменил трубы и сантехнику, плиточное покрытие полов и стен, межкомнатные и входные двери, оконные блоки, элементы системы электроснабжения и светильники. Санитарные узлы оснастили по программе «Доступная среда» с комфортным доступом для маломобильных граждан.

На открытии присутствовали и. о. заместителя главы городского округа Солнечногорск Майя Морева, окружной депутат, главный врач Солнечногорской больницы Лариса Борисова и главврач ФАПа д. Новая Ирина Новикова.

«В округе повышаются стандарты предоставления медицинских услуг благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и регионального правительства. После проведения ремонта в ФАПе к услугам жителей деревни Новая представлены современные кабинет фельдшера, процедурный кабинет, большой санузел, зона ожидания. Закуплено и поставлено все необходимое новое оборудование и мебель», — прокомментировала и. о. заместителя главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

Работы провели по программе «Здравоохранение Подмосковья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.