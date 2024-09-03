Факультет «Сестринское дело» заработал в университете народного хозяйства им Вернадского в Балашихе

В университете народного хозяйства имени Вернадского в Балашихе начал работать новый факультет «Сестринское дело». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Здесь уже обучаются 60 студентов. Преподавателями факультета стали специалисты Московского областного онкологического диспансера, которые в течении двухлетнего обучения станут наставниками, а также помощниками в дальнейшей работе.

«Кафедру возглавил главный врач Московского областного онкологического диспансера Владимир Асташов. Здесь будут трудиться 8 преподавателей. Среди них 2 доктора медицинских наук, 1 профессор, 1 доцент и 1 кандидат медицинских наук. Практику студенты будут проходить на базе нашего медицинского учреждения под руководством опытных медицинских сестер. Отмечу, что в Московском областном онкологическом диспансере 188 медсестер имеют высшую категорию. Это говорит об их высоким профессионализме», — рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи Московского областного онкологического диспансера Алексей Колтович.

В первом триместре студенты познакомятся с такими дисциплинами, как «Основы бережливого производства», «Анатомия и физиология», «Генетика», а во втором триместре добавятся «Основы патологии», «Микробиология», «Фармакология».

Федеральный университет имени Вернадского занимается подготовкой управленческих кадров для работы на сельских территориях и в малых городах. Университет объединяет 6,5 тысяч студентов, обучающихся на бакалавриате, магистратуре, специалитете и аспирантуре, а также в колледже, который открылся в новом учебном году на базе ВУЗа. Миссия учебного заведения — подготовка высококвалифицированных кадров, способных эффективно работать в изменяющихся условиях глобального рынка, воспитание социально активных граждан и патриотов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.