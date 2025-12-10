Если упали, надо к врачу: чем грозят «простые ушибы»

Сохраняющаяся боль после падения может скрывать трещину, вывих или разрыв связок, а деформация сустава, отек и потеря чувствительности требуют немедленного визита к врачу, сообщила РИАМО невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Если, несмотря на покой и щадящий режим, боль сохраняется, усиливается или мешает заниматься обычными делами, это повод для визита к травматологу. Под „простым ушибом“ могут маскироваться вывих, перелом по типу трещины, перелом без смещения, повреждение внутрисуставных структур, частичный или полный разрыв связок», — рассказала Демьяновская.

Она предупредила, что нельзя заниматься самолечением, если после травмы сустав деформирован и выглядит неестественно, кожа вокруг него покраснела и развивается отек.

«Еще один тревожный симптом — потеря чувствительности конечности. Врач проведет осмотр, назначит рентгеновское или другое инструментальное исследование — все это поможет поставить диагноз и определиться с тактикой лечения», — отметила невролог.

Демьяновская подчеркнула, что немедленно обратиться за медицинской помощью важно после удара головой.

«Насторожить должны головокружение, тошнота, рвота, нарушения зрения и координации, даже если они появились не сразу после падения, а спустя какое-то время. Также рекомендуется как можно быстрее обратиться к доктору при травмах грудной клетки, после падения на живот», — информировала специалист.

