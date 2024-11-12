Еще один центр реабилитации участников СВО появится в Подмосковье

На базе Семейного центра им. А. И. Мещерякова в Сергиевом Посаде в 2025 году заработает еще один Центр реабилитации и поддержки участников спецоперации, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В октябре в Семейном центре открылось новое структурное подразделение — единственный в стране Центр для молодых инвалидов с нарушением зрения и слуха.

По словам Брынцалова, в учреждение могут обратиться жители разных регионов от 18 до 40 лет. На его развитие в 2025 году направят более 220 млн рублей. Данные средства пойдут и на запуск важного направления по поддержке бойцов СВО.

Ежегодно более 2 тыс. участников спецоперации смогут бесплатно пройти курс реабилитации, рассчитанный на 21 день, пояснил председатель Мособлдумы.

«Мы понимаем, как важно поддержать парней после полученных ранений. Им нужно адаптироваться к новым обстоятельствам жизни. Важно, чтобы они чувствовали поддержку, верили в свои силы. Поэтому особое внимание уделяем совершенствованию реабилитации бойцов в Подмосковье», — заявил Брынцалов.

Он отметил, что в данный момент реабилитация бойцов организована в центре «Ясенки» и на базе коломенского «Протэкс-центра».

«На „Ясенки“ в 2025 году планируем выделить более 188 млн рублей. С момента открытия центра реабилитацию в нем прошли более 300 бойцов. Продолжаем его оснащать новым оборудованием», — добавил Брынцалов.

В «Ясенках» функционируют стабилоплатформа, беговая дорожка с подвесом, барокамера и аппарат биологической обратной связи, напомнил председатель Мособлдумы. Также идет строительство бассейна, его открытие запланировано на 2025 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.