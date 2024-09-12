Еще один стационар тубдиспансера Подмосковья прошел сертификацию качества

Стационар «Сукманиха» Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера успешно прошел ре-сертификационный аудит национального института качества Росздравнадзора на соответствие требованиям системы добровольной сертификации медицинских организаций. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Стационар «Сукманиха» стал второй организацией среди протвотуберкулезных медицинских организаций Российской Федерации, кто смог повторно подтвердить сертификат соответствия», — рассказал главный врач областного противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

Таким образом уже несколько учреждений Московского областного протвотуберкулезного диспансера успешно подтвердили высокий уровень оказываемой медицинской помощи. Такое достижение стало возможно благодаря неустанной работе коллектива, которые приложили все усилия для слаженной кропотливой работы и грамотной курации со стороны руководителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.