Еще 7 школ для паллиативных пациентов заработали в Подмосковье

В Московской области под руководством координационного центра паллиативной медицинской помощи начали работу еще 7 школ паллиативного пациента. В них проводится обучение родственников паллиативных пациентов уходу за больным. Также школы могут посещать соцработники, занятия проводятся бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Порой, самое правильное и лучшее решение, что мы можем сделать для наших родных — быть с ними рядом. В наших школах паллиативного пациента родственникам расскажут как создать дома комфортные условия для больного и обучат правильному уходу. Обучение бесплатное, и его проводят врачи паллиативной мед. помощи и психологи. Сейчас мы запустили еще 7 новых школ паллиативного пациента», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Сейчас в Подмосковье уже работают 24 школы паллиативного пациента: в Клину, Химках, Солнечногорске, Красногорске, Егорьевске, Ступине, Коломне, Зарайске, Кашире, Воскресенске, Луховицах и других.

График и темы занятий можно найти на портале паллиативной помощи, сайтах больниц, а также в соцсетях. Предварительная запись не требуется.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.