Еще 5 услуг стали доступны на портале «Паллиативная помощь Подмосковья»

В Московской области работает интернет-портал, посвященный оказанию паллиативной помощи в регионе. Для удобства пользователей теперь на нем можно получить еще 5 онлайн-услуг. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Интернет-сервисы позволяют оперативно получить целый комплекс услуг. Так, на портале стали доступны такие направления, как «Самозапись к врачу» — в кабинет паллиативной медицинской помощи, оформление заявок на сестринский уход, обезболивание, выдачу оборудования для использования на дому, а также получение паллиативного статуса. Кроме того, появился раздел «Аптечные сети». В нем необходимо вбить адрес пациента или район, после чего сформируется список ближайших аптек с адресами, телефонами и графиком работы, в которые можно обратиться с рецептом для получения лекарства», — рассказала руководитель координационного центра паллиативной медицинской помощи Московской области Анна Шестакова.

Ранее на портале были доступны цифровые услуги — оформление заявки на госпитализацию и вызов патронажной службы.

В Подмосковье также работает горячая линия по паллиативной помощи. Задать все интересующие вопросы по оказанию медпомощи паллиативным пациентам можно по номеру телефона: 8 (498) 683-83-83.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.