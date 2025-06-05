Эпидемиологи бьют тревогу: в России растет заболеваемость опасными инфекциями

В 2024 году в России вспыхнули старые инфекции, включая корь, коклюш и краснуху. Большинство заболевших — непривитые. Есть случаи смерти, в том числе среди детей. По данным Роспотребнадзора, уровень заболеваемости некоторых заболеваний вырос в десятки раз, сообщает «Секрет фирмы» .

В 2024 году в России зарегистрировали более 36 миллионов 130 тысяч случаев инфекционных и паразитарных заболеваний — это на 9,3% меньше, чем в 2023 году.

Однако по ряду инфекций врачи зафиксировали значительный рост заболеваемости. Особенно сильно выросли показатели по гемофильной инфекции — в 13,4 раза выше среднего уровня. Корь показала рост в 11 раз, а краснуха — в шесть. Заболеваемость коклюшем увеличилась в 4,5 раза, эпидемическим паротитом (свинкой) — в 3,5, раза гриппом — втрое. Внебольничной пневмонией стали болеть вдвое чаще, норовирусной инфекцией — в 1,8 раза чаще, а энтеровирусной — в 1,5 раза чаще, чем обычно.

Кроме того, в три раза увеличилось число случаев лихорадки Западного Нила, а лихорадки Ку — вдвое. Однако абсолютное количество заболевших этими двумя инфекциями пока остается низким и не оказывает существенного влияния на общую статистику.