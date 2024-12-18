Эпидемия «легкого ковида» одолела россиян

Россияне стали жаловаться на эпидемию «легкого ковида», которая их одолела. У заболевших наблюдаются одинаковые симптомы, а продолжительность недомогания — всего от 3 до 5 дней, сообщает SHOT .

Люди жалуются на сильную ломоту в теле, головную боль, усталость. При этом у них наблюдается температура около 37,5 градуса. Болезнь длится около 3-5 дней, но состояние усталости не проходит до двух недель.

Россияне отмечают, что заболевание похоже на COVID-19, но только в «легкой» форме. Других симптомов, характерных для ОРВИ, у них не наблюдается. Заболевшие не жалуются ни на насморк, ни на боли в горле. Однако некоторые россияне чувствуют першение в горле.

Все пациенты отмечают, что заразились, пообщавшись с человеком, у которого были симптомы «легкого ковида». Первые подобные случаи заболевания были зафиксированы в середине ноября. Сейчас жалоб стало гораздо больше.

Ранее неизвестный вирус убил более 140 человек в Конго. Среди жертв есть дети.