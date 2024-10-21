Эндокринолог рассказала, как рассчитать индекс массы тела

Для определения ожирения используется индекс массы тела (ИМТ). Он рассчитывается как отношение массы тела (в килограммах) к росту человека (в метрах) в квадрате и измеряется в единицах кг/кв. м, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина.

Она уточнила, что при при ИМТ выше 30 кг/кв. м диагностируется ожирение: от 30 до 34,9 кг/ кв. м — I степени, от 35 до 39,9 кг/ кв. м — II степени, свыше 40 кг/ кв. м — III степени.

«Следует учитывать, что ИМТ — усредненная величина, и ее необходимо „подгонять“ под конкретный случай. Поэтому самостоятельно выявлять у себя ожирение не следует, лучше обратиться к врачу, который учтет особенности организма конкретного человека», — сказала Тананакина.

Доктор подчеркнула, что необходимость обращения к врачу возникает, когда ожирение вызывает заметные симптомы или появляются осложнения, такие как диабет, сердечно-сосудистые заболевания, и другие проблемы со здоровьем.

«Важно провести комплексное диагностическое исследование для выявления возможных причин ожирения и определения индивидуального подхода к лечению», — добавила эндокринолог.

По ее словам, ожирение как состояние чрезмерного накопления жировой ткани в организме может рассматриваться и как самостоятельное заболевание, и как симптом других заболеваний одновременно. Это связано с тем, что оно может быть как причиной, так и результатом различных медицинских состояний, включая нарушения работы эндокринной системы, генетические факторы, психологические проблемы.

Главной причиной ожирения врач назвала дисбаланс между количеством потребляемых калорий и их расходом. Она отметила, что еще к причинам ожирения относят наследственную предрасположенность, нарушения гормонального баланса, высококалорийный рацион, малоактивный образ жизни.