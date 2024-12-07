сегодня в 15:39

Эндокринолог раскрыла название полезной сладости для людей с гастритом

Людям с гастритом нельзя есть слишком кислую, жирную, соленую и острую еду во избежание раздражения слизистой желудка. При этом сладкое потреблять никто не запрещает, рассказала радио Sputnik врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Болеющим гастритом можно есть зефир. Он положительно влияет на состояние желудочно-кишечного тракта. Также в нем мало калорий, но много калия, кальция и магния.

Павлова рекомендует приобретать зефир с агар-агаром. Он более полезный, чем стандартный.

Однако важно помнить и об ограничениях. Съедать лучше одну зефиринку в день, иначе может ухудшиться самочувствие.

Ранее гастроэнтеролог Людмила Сухорукова сказала, что атрофический гастрит — самый опасный. Из-за него может поменяться слизистая.