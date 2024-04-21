Эндокринолог Павлова рассказала о пищевых привычках, которые могут продлить жизнь

Врач Павлова рассказала о пищевых привычках, которые могут продлить жизнь

«Образцы здорового образа жизни так называемые голубые зоны — пять регионов с самой высокой концентрацией людей, доживающих до 100 лет и старше. Их изучают особенно пристально, чтобы понять, что влияет на продолжительность жизни» — поделилась доктор.

Она добавила, что самые долгоживущие люди в мире на Окинаве не посещают тренажерные залы. Они находятся в среде, которая подталкивает их к естественному движению. Например, они выращивают сады, ухаживают за домом, а еще много ходят пешком.

По ее словам, еще одним правилом является легкое чувство голода после приема пиши. Долгожители советуют вставать из-за стола, когда чувствуете, что желудок наполнен примерно на 80%.

Рекомендуется есть больше растительного белка. Среди основного рациона долгожителей есть фасоль, соя и чечевица. Мясо они едят в среднем пять раз в месяц. Алкоголь употребляют умеренно и регулярно, причем в основном пьют вино.

Кроме того, долгожители поддерживают высокое качество общения. А еще 99% из них верующие и регулярно посещают службы.