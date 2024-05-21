Эндокринолог НИКИ детства рассказала о симптомах эндокринных заболеваний у детей

С 20 по 26 мая в России проходит неделя профилактики эндокринных заболеваний, приуроченная ко дню щитовидной железы, который отмечается 25 мая. В последние годы частота эндокринных заболеваний растет. Это касается как взрослых, так и детей. Чтобы вовремя среагировать на нарушения, надо знать симптомы эндокринных заболеваний и тщательно следить за состоянием вашего ребенка.

«Первые признаки эндокринных нарушений: повышенный или пониженный аппетит, слишком сильная или недостаточная активность — ребенок стал вялым, апатичным или, наоборот, возбужденным, резко снизилась успеваемость в школе. Резкие скачки в весе или росте. Частые головные боли у ребенка, ухудшение зрения. Замедление или ускорение физического, умственного или полового созревания. Ребенок стал много пить и часто мочиться. Опасность в том, что симптомы могут маскироваться под самые разные заболевания и на первый взгляд, не представлять проблемы», — пояснила заведующая отделением эндокринологии НИКИ детства Асиет Тлиф.

Более тщательное наблюдение должно быть за детьми, чьи близкие родственники имеют эндокринные заболевания. Важно вовремя определить проблему и обратиться к врачу-эндокринологу для проведения обследования.

«Наиболее часто мы сталкиваемся с такими заболеваниями эндокринной системы у детей, как: врожденный гипотиреоз, диффузный токсический зоб, эндемический зоб. Нарушение работы надпочечников: врожденная дисфункция коры надпочечников, надпочечниковая недостаточность. Нарушения обмена веществ: ожирение, сахарный диабет 1 типа. Патология гипофиза и гипоталамуса: карликовость, гигантизм. Криптохоризм у мальчиков. Нарушения работы половых желез: замедленное или ускоренное половое созревание», — добавила эндокринолог.

Это лишь часть заболеваний, с которыми приходится сталкиваться детским эндокринологам. От родителей требуется своевременно заметить признаки проблемы и обратиться к специалисту для диагностики и лечения. При заболеваниях эндокринной системы у детей, родители должны запастись терпением и в точности выполнять все предписания врача. Методов лечения много, и они зависят от конкретного заболевания.

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«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.