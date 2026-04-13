Эндокринолог Душин объяснил дефицит витаминов у активных людей

Спортивный эндокринолог Богдан Душин сообщил, что физически активные люди чаще сталкиваются с дефицитом витаминов и микроэлементов из-за повышенного расхода энергии и ограничений в питании, сообщает Газета.ru .

«Активные люди чаще оказываются в зоне риска дефицита витаминов и микроэлементов, прежде всего, из-за повышенного расхода энергии и нутриентов. При регулярных нагрузках организм тратит больше калорий, белка и микроэлементов на мышечную работу, требующую значительных ресурсов», — заявил врач.

По его словам, во время тренировок активно расходуется магний, участвующий в каждом мышечном сокращении. При недостатке белка и аминокислот организм начинает использовать собственные запасы. Витамин D и кальций необходимы для роста мышц, нервной проводимости и обновления костной ткани, поэтому при высоких нагрузках потребность в них увеличивается.

«Витамин D и кальций необходимы для роста мышц, нормальной нервной проводимости и обновления костной ткани. У физически активных людей эти процессы идут интенсивнее, поэтому и потребность в них выше. Дополнительным фактором риска становятся однообразное питание и строгие диеты — они могут усиливать нехватку витаминов и минералов. При этом важно соблюдать баланс: умеренное потребление витамина С, селена и цинка предпочтительнее, поскольку их избыток способен снижать эффективность тренировок», — рассказал эндокринолог.

Для оценки состояния Душин рекомендовал сдать общий анализ крови, проверить ферритин, витамин D, магний, цинк, селен, витамин B12 и фолиевую кислоту. Подбирать добавки, включая магний, кальций и железо, следует совместно с врачом.

