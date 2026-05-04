Эндокринолог Чудовская объяснила риски куриных яиц для сердца

Эндокринолог Наталия Чудовская заявила, что яйца могут быть нежелательны при аллергии, нарушениях микрофлоры и проблемах с сердцем. При этом для большинства здоровых людей продукт безопасен, сообщает « СтальМедиа ».

Наталия Чудовская отметила, что пищевая аллергия на яйца действительно встречается. Она может проявляться не только кожными реакциями и отеками, но и хронической усталостью или общим ухудшением самочувствия. Однако прямая связь продукта с аутоиммунными заболеваниями не является универсальной и требует индивидуальной диагностики.

По словам врача, реакция организма чаще связана с особенностями иммунной системы и состоянием желудочно-кишечного тракта. При нарушении барьерной функции кишечника и дисбалансе микробиоты пищевые белки могут вызывать более выраженный ответ.

Отдельно специалист остановилась на влиянии яиц на сердце. Содержащийся в них лецитин при нарушении микрофлоры может превращаться в триметиламиноксид (ТМАО), который ассоциируется с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Речь идет не о прямом вреде для всех, а о специфических условиях.

Чудовская подчеркнула, что здоровые люди обычно могут употреблять яйца без существенных рисков. Ограничить продукт стоит при подтвержденной аллергии, нарушениях липидного обмена, заболеваниях печени и проблемах с сердечно-сосудистой системой. Возможна замена на другие виды яиц, но решение следует принимать совместно со специалистом.

