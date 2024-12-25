Экзотику оставьте взрослым: доктор Хайкина о детском меню на Новый год

Доктор Хайкина: на детском новогоднем столе не должно быть жирных блюд

Детский врач-эндокринолог «СМ-Клиники» Дарья Хайкина рассказала, как правильно составить детское меню для новогоднего стола, какие блюда не подходят для малышей, сообщает Газета.ru .

«Пусть манго и устрицы останутся для взрослых. Детский желудок может не справиться с незнакомыми продуктами», — отметила Хайкина.

Она добавила, что, если дети уже взрослые и пробовали экзотические продукты, то их дать можно.

На детском столе должно быть поменьше жирного — майонезных салатов, жареного мяса и тому подобных блюд. Салаты лучше заправить оливковым маслом или сметаной, посоветовала врач.

Сладкое тоже желательно ограничить. Конечно, нельзя лишать детей сладких подарков и десертов, но ребенок не должен съесть все конфеты сразу, предупредила медик.

Если ребенок любит определенные блюда, например, куриные котлеты с макаронами, не стоит навязывать ему незнакомые продукты. Пусть на праздничном столе для малыша будет любимая еда. Для разнообразия ее можно украсить, вырезать фигурки из овощей, сделать яркое канапе из фруктов, чтобы ребенок съел больше полезного, отметила Хайкина.

Также в праздники очень важно соблюдать привычный режим питания. Чтобы ребенок не садился очень голодным за новогодний стол, лучше предложить ему перекус, а не «морить голодом» до застолья, добавила эндокринолог.