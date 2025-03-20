Экзистенциальный кризис: почему уровень счастья падает после 30 лет

Уровень счастья после 30 лет может снижаться из-за ряда физиологических и социальных факторов, включая финансовые трудности и проблемы со здоровьем, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Уровень счастья действительно может снижаться после 30 лет из-за сочетания физиологических и социальных факторов. С одной стороны, изменения в гормональном фоне, метаболизме и общем состоянии здоровья могут влиять на настроение и самочувствие. С другой — это период, когда на человека начинают давить карьерные и семейные обязательства, финансовые трудности и другие жизненные стрессы», — рассказала Крашкина.

Она отметила, что в этом возрасте многие сталкиваются с кризисом среднего возраста и переосмыслением жизненных целей.

«Исследования показывают, что уровень счастья действительно может колебаться в зависимости от жизненного этапа и обстоятельств. Однако это также зависит от индивидуальных особенностей и способности человека адаптироваться к стрессам. Поэтому важно развивать эмоциональную устойчивость и находить способы для поддержания внутреннего равновесия», — пояснила специалист.

По словам врача, значительную роль в поддержании уровня счастья играют здоровый образ жизни, регулярная физическая активность и эмоциональная поддержка со стороны близких.

«Даже при высоком уровне стресса регулярные занятия спортом, качественный сон и поддержка семьи помогают сохранить эмоциональную стабильность и повысить общий уровень счастья», — добавила психотерапевт.

Международный день счастья отмечается 20 марта с целью признать важность счастья в жизни каждого человека и поддержать идею о том, что стремление к счастью является общим чувством для всех людей нашей планеты.