Эксперты рассказали о пользе витамина E для кожи

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Россиянам посоветовали есть авокадо, печень и ореха для получения витамина Е

Для организма человека, его кожи и волос большое значение имеют жирорастворимые витамины, в том числе витамин E. Он поступает в организм из разных продуктов: растительного масла и орехов, яиц и молока, печени, черешни и авокадо, а также специальных кремов и сывороток, сообщает Общественная Служба Новостей .

Главная его польза состоит в замедлении процесса старения. Также витамин E имеет выраженные антиоксидантные свойства и сохраняет свежесть кожи.

Витамин E, который еще называют токоферолом, входит в состав мембраны в клетке. Его нехватка вызывает неприятные симптомы: тусклый цвет кожи и мелкие морщинки, вялую и тусклую кожу, пигментные пятна.

Поэтому этот витамин нужно получать дополнительно. Он участвует в регенерации клеток и эффективно обновляет верхний слой эпидермиса, а также осветляет пигментные пятна, заключается в статье.