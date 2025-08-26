Эксперт Соседова о вакцинации: российские препараты проверены временем

В России началась ежегодная кампания по вакцинации населения от гриппа. Регионы уже получили вакцины, содержащие три-четыре актуальных штамма вируса. Ведущий специалист проекта Vakcina.ru, врач-биофизик Нелли Соседова рассказала, что применяемые в стране вакцины отличаются низкой реактогенностью, высокой эффективностью и имеют длительную историю успешного использования.

По словам эксперта, вакцинация остается важной мерой профилактики гриппа, особенно в преддверии сезона простудных заболеваний. За прошедший год в России увеличилось количество случаев вирусной пневмонии, а также возросла смертность от пневмококковой инфекции. В связи с этим медики приняли решение проводить комплексную вакцинацию.

Соседова отметила, что обе прививки можно получить в один день. По ее словам, пожилые люди наиболее подвержены пневмонии, тогда как среди молодежи растет число случаев менингококковой инфекции. Именно поэтому была разработана специальная программа вакцинации для лиц от 17 лет.

«Вакцины, используемые в Российской Федерации, низкореактогенные, высокоэффективные, поэтому риски побочных явлений минимальны в противовес тем осложнениям, которые могут появиться в связи с осложнениями заболеваний. Например, сердечно-сосудистая патология, пневмококковая инфекция, присоединенная к ним дальше бактериальная инфекция, особенно людей с ослабленным иммунным статусом. Стоит обязательно сделать профилактику, это надежная защита, доказанная временем», — подчеркнула Соседова в эфире Sputnik.

Эксперт напомнила, что все используемые вакцины прошли длительную проверку временем и уже много лет успешно применяются в стране.