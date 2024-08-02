Эксперт Сережина рассказала, как избежать пищевого отравления в отпуске

Причины отравлений

Пищевые отравления в отпуске могут возникать по разным причинам. В первую очередь следует обратить внимание на возможный контакт с инфицированным обслуживающим персоналом в транспорте, отелях, ресторанах и кафе.

«Несмотря на необходимость прохождения медицинских проверок, в разгар туристического сезона на работу могут выйти сотрудники, не прошедшие должный контроль. Поэтому лучше перестраховаться и, например, протирать столики в поездах спиртовыми салфетками», — сказала врач.

Еще один важный фактор, на который нужно обратить внимание — качество воды. Если оно вызывает сомнения, то для гигиенических процедур лучше использовать только бутилированную воду, в том числе для чистки зубов. А фрукты и овощи нужно тщательно мыть специальными средствами или замачивать в слабом растворе марганцовки. Например, виноград рекомендуется замачивать в мыльном растворе на 20 минут, затем промывать проточной водой и ополаскивать кипяченой водой. Бананы следует мыть с мылом, чтобы избежать переноса микробов с кожуры на руки и далее в рот. Аналогично нужно поступать с арбузами и дынями.

Профилактика

Мытье рук — едва ли не самый важный аспект профилактики отравлений. Рекомендуется мыть руки как можно чаще, особенно перед едой и после возвращения с улицы или из водоема. Стоит учесть, что вода в водоемах может быть загрязнена, поэтому после купания стоит принять душ с мылом и прополоскать рот. Это же правило касается и общественных бассейнов, особенно если там много людей.

«Жаркая погода требует особой осторожности в выборе пищи. Избегайте уличной еды и сложных блюд с сырыми ингредиентами, таких как тартар, шаурма и салаты, которые лучше заправлять непосредственно перед употреблением. Это правило особенно актуально в жаркую погоду — при температуре 23-25 градусов в них могут размножаться стафилококки, что приведет к отравлению, даже если блюдо внешне и по вкусу не изменилось», — добавила эксперт.

Особое внимание следует уделять рыбе и морепродуктам, так как они невероятно быстро портятся и могут быть обсеменены кишечной палочкой в течение нескольких часов. Лучше выбирать места, где рыбаки регулярно поставляют свежевыловленную рыбу.

Как избежать отравления в кафе и ресторанах

«В ресторанах и кафе всегда обращайте внимание на чистоту заведения и персонала. Небольшой лайфхак — судить об общем уровне гигиены в заведении с достаточно высокой точностью можно по чистоте туалетной комнаты. Избегайте мест, в которых сотрудник и принимает деньги, и готовит еду. Купюры — один из главных рассадников микробов», — обозначила Сережина.

Важно, чтобы повар был в униформе, а его волосы были убраны. Спорный вопрос — перчатки, использование которых может быть необязательным по закону. Например, в России они нужны повару только при раскладывании готовых блюд и приготовлении холодных закусок. В целом, не доверять абсолютно всем поварам без перчаток не стоит. Готовка без них может быть безопасной, если персонал регулярно моет руки согласно регламенту, а блюдо проходит термическую обработку.

Помимо чистоты заведения необходимо обращать внимание на столовые приборы, которые вам приносит официант. В общественных заведениях они должны проходить тепловую сухожаровую обработку. Влажные приборы могут свидетельствовать о наличии микробов, включая вирусы гепатита и хеликобактер.

Правила употребления пищи в дороге

«Иногда путешественники предпочитают добираться до места отдыха на своей машине. В таких случаях тоже нужен особый подход к еде — выбирайте те продукты, которые не портятся без холодильника. Старайтесь находить возможность полноценно завтракать, обедать и ужинать, включая в каждый прием блюда из мяса, рыбы, птицы, творога и яиц.

Если прием пищи происходит в придорожном кафе, не делайте на это «скидку» и обращайте внимание на все вышеуказанные индикаторы — лучше проехать дальше и поискать другое место, чем отравиться.

Не стоит забывать про антибактериальные салфетки и воду — она нужна как для питья, так и для мытья рук. С посудой поступить можно проще — взять одноразовые комплекты, а при необходимости помыть тарелку или чашку лучше использовать бутилированную воду, но не водоемы.

«К сожалению, даже при соблюдении всех мер предосторожности, риск отравления сохраняется. Поэтому в аптечке должны быть активированный уголь, регидрон и мягкие сорбенты. Эти препараты помогут уменьшить симптомы отравления и предотвратить обезвоживание. Учтите еще один момент — пищевое отравление за границей может быть страховым случаем, поэтому стоит связаться со своей страховой компанией для получения медицинской помощи», — заключила врач.