Эксперт рассказала, почему не нужно торопиться с покупкой ранних ягод и фруктов

Сезонные ягоды и фрукты, собранные в пик зрелости, содержат больше витаминов и микроэлементов, обладают лучшим вкусом и ароматом, чем те, что попадают на прилавки магазинов до начала сезона, сообщила РИАМО нутрициолог, эксперт Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Екатерина Веселова.

Ягоды и фрукты должны выращиваться в естественном для них регионе и в естественное для них время года. Считается, что местные продукты лучше усваиваются, за счет чего ниже риск возникновения аллергии.

Когда ягоды и фрукты созревают естественным образом, то крахмалы, содержащиеся в мякоти, расщепляются на сахара. Именно природные сахара придают им сладость. Большинству ягод и фруктов для этого требуется тепло и солнечный свет.

«Витамины и микроэлементы максимально сохраняются только в свежих, недавно сорванных плодах. Если плоды обладают еще и съедобной шкуркой, тогда они наиболее полезны именно с кожурой», — рассказала эксперт по питанию.

Также сезонные ягоды и фрукты не нуждаются в особых условиях хранения и транспортировки, однако свежими остаются недолго, так что употреблять сезонные ягоды и фрукты желательно сразу после покупки. Например, срок хранения сезонных ягод всего 2-3 дня.