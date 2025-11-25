Эксперт рассказала, как поддерживать тело в форме без изнурительных диет
Фото - © Freepik.com
Кандидат медицинских наук Эльдара Мустафаева рассказала, как поддерживать стройность без строгих диет. По словам специалиста, для поддержания фигуры важен не только дефицит калорий или лишения, но и сбалансированное соотношение потребляемых калорий, белков, жиров и углеводов (КБЖУ) и затрачиваемой энергии в течение дня, сообщает «Вечерняя Москва».
По словам эксперта, индивидуальная норма калорий определяется исходя из количества сжигаемых калорий за сутки. Нельзя опускаться ниже этого значения, чтобы сохранить мышечную массу. Необходимы соответствующие физические упражнения и контроль за тем, что человек ест.
При этом силовые тренировки крайне важны для роста и поддержания мускулатуры — достаточно от одного до четырех часов в неделю.
Отказ от ограничений
Чем больше человек себя ограничивает, тем больше его тянет к «запрещенным» лакомствам. Не стоит полностью отказываться от любимых продуктов, даже если они не очень полезны. Иногда можно себя побаловать и кофе с сиропом, и фастфудом — это важно для психологического здоровья.
Все по плану
Важно заранее планировать свой рацион на день, чтобы избежать переедания в течение дня.
Вода — помощник
Перед едой рекомендуется выпивать стакан воды или съедать тарелку салата. Это поможет приглушить чувство голода полезными продуктами. К тому же вода помогает избежать путаницы, когда тело сигнализирует о голоде, хотя на самом деле ему не хватает жидкости.
Осторожно с газировкой
От «жидких» калорий, содержащихся в смузи, кофе с сиропами или напитках с тапиокой, стоит отказаться или, по крайней мере, ограничить их потребление. Эти сладкие напитки содержат много сахара и при этом не обеспечивают длительного чувства сытости.
Здоровый сон
Недостаток сна — распространенная причина переедания. Организм пытается компенсировать дефицит энергии быстрыми углеводами.
«Слишком строгие ограничения в питании с психологической точки зрения — мощный стресс, который может привести к нарушению пищевого поведения. Человек начинает делить продукты на „хорошие“ и „плохие“, любые отклонения в питании воспринимаются как катастрофа и заставляют думать: „Я все испортил, теперь можно все“», — добавила системный семейный, эмоционально-фокусированный психотерапевт Алина Максимова.
