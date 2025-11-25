Эксперт рассказала, как поддерживать тело в форме без изнурительных диет

Кандидат медицинских наук Эльдара Мустафаева рассказала, как поддерживать стройность без строгих диет. По словам специалиста, для поддержания фигуры важен не только дефицит калорий или лишения, но и сбалансированное соотношение потребляемых калорий, белков, жиров и углеводов (КБЖУ) и затрачиваемой энергии в течение дня, сообщает «Вечерняя Москва» .

По словам эксперта, индивидуальная норма калорий определяется исходя из количества сжигаемых калорий за сутки. Нельзя опускаться ниже этого значения, чтобы сохранить мышечную массу. Необходимы соответствующие физические упражнения и контроль за тем, что человек ест.

При этом силовые тренировки крайне важны для роста и поддержания мускулатуры — достаточно от одного до четырех часов в неделю.

Отказ от ограничений

Чем больше человек себя ограничивает, тем больше его тянет к «запрещенным» лакомствам. Не стоит полностью отказываться от любимых продуктов, даже если они не очень полезны. Иногда можно себя побаловать и кофе с сиропом, и фастфудом — это важно для психологического здоровья.

Все по плану

Важно заранее планировать свой рацион на день, чтобы избежать переедания в течение дня.

Вода — помощник

Перед едой рекомендуется выпивать стакан воды или съедать тарелку салата. Это поможет приглушить чувство голода полезными продуктами. К тому же вода помогает избежать путаницы, когда тело сигнализирует о голоде, хотя на самом деле ему не хватает жидкости.

Осторожно с газировкой

От «жидких» калорий, содержащихся в смузи, кофе с сиропами или напитках с тапиокой, стоит отказаться или, по крайней мере, ограничить их потребление. Эти сладкие напитки содержат много сахара и при этом не обеспечивают длительного чувства сытости.

Здоровый сон

Недостаток сна — распространенная причина переедания. Организм пытается компенсировать дефицит энергии быстрыми углеводами.

«Слишком строгие ограничения в питании с психологической точки зрения — мощный стресс, который может привести к нарушению пищевого поведения. Человек начинает делить продукты на „хорошие“ и „плохие“, любые отклонения в питании воспринимаются как катастрофа и заставляют думать: „Я все испортил, теперь можно все“», — добавила системный семейный, эмоционально-фокусированный психотерапевт Алина Максимова.

