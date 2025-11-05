Эксперт рассказал о влиянии антиковидных вакцин на борьбу с раковыми опухолями

Директор компании DiaPrep Systems в Атланте, инфекционист и эпидемиолог Михаил Фаворов заявил, что последние исследования свидетельствуют о благоприятном неспецифическом воздействии антиковидных вакцин на борьбу с раковыми опухолями, сообщает RT .

«На днях вышла большая серьезная статья в журнале Nature, которая показывает статистически достоверный эффект мРНК-вакцин против ковида. Я подчеркиваю: это не антираковая вакцина — на развитие рака», — отметил он.

Он уточнил, что речь идет именно о неспецифическом эффекте.

«Они уже все сделали на мышах, все показали. Придумывать, как это действует, — они уже напридумывали. Там частицы мРНК-вакцины, которые возникают при введении РНК, синтезируются, они объединяются в какие-то структуры… Для меня как эпидемиолога имеет значение, что есть первые, начальные доказательства неспецифического положительного влияния антиковидной вакцины на целый ряд разных опухолей», — добавил Фаворов.

По его словам, такая неспецифическая реакция заключается не в прямом влиянии на определенную опухоль, а в стимуляции иммунной системы организма.

Тяжелый период ковида неожиданно принес такие результаты. Эпидемиолог отметил, что зачастую именно в кризисные моменты открываются новые перспективы. В итоге теперь есть подход к лечению, основанный на индивидуальных вакцинах и неспецифическом воздействии ковидных вакцин на раковые клетки. Фаворов заключил, что человечество достигло значительных успехов в этой области.

