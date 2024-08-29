Эксперт рассказал, как выбрать медизделие на базе искусственного интеллекта

В этом году в региональных медицинских учреждениях должно появиться не менее трех медизделий на основе искусственного интеллекта, сообщил РИАМО заместитель генерального директора компании «СберМедИИ» — разработчика ИИ-решений для здравоохранения Артем Голыго.

В регионах уже ведется активная работа по внедрению медицинских изделий на базе технологий искусственного интеллекта. В 2023 году, по данным Минздрава РФ, 84 региона страны приобрели такие сервисы, а 58 субъектов — начали их эксплуатацию. Выбранные ИИ-решения относятся к системам поддержки принятия врачебных решений для анализа данных лучевых методов диагностики, а также для интерпретации данных из электронных медицинских карт.

Основной документ, на который необходимо опираться при поиске поставщика технологичных медицинских изделий, — это методрекомендации.

«Обязательно медицинское изделие должно иметь действующее регистрационное удостоверение Росздравнадзора именно как медицинское изделие с использованием технологий искусственного интеллекта. Актуальный перечень таких медизделий можно посмотреть на портале portal.egisz.rosminzdrav.ru», — объяснил Голыго.

Для этого в разделе «Новости» перейдите во вкладку «Список зарегистрированных Росздравнадзором отечественных медицинских изделий с технологиями искусственного интеллекта». На сегодня зарегистрировано 26 ИИ-медизделий.

Программное обеспечение медицинского изделия с использованием технологий ИИ также должно быть зарегистрировано в реестре российского программного обеспечения. Чтобы проверить регистрацию, на сайте reestr.digital.gov.ru зайдите в раздел «Меню» и перейдите в «Реестр». Во вкладке «Программное обеспечение» две графы: «Активные записи» и «Исключенные из реестра».

Важно, чтобы медизделие соответствовало целям нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография», например, позволяло выявлять онкологические и сердечно-сосудистые заболевания на ранних стадиях или повышало доступность первичной медицинской помощи.

«При выборе медицинских изделий на базе ИИ, направленных на анализ медицинских изображений, рекомендуется отдавать предпочтение решениям с наибольшим количеством модальностей, которые могут диагностировать наибольшее число заболеваний», — сказал эксперт.

Приоритетными считаются направления: маммография, флюорография, рентгенография или КТ органов грудной клетки, КТ головного мозга. Сервисы, интерпретирующие данные из ЭМК, также более предпочтительны, если могут прогнозировать развитие или диагностировать большее количество диагнозов.

«Если медучреждение уже приобрело медизделие на базе ИИ, а оно перестало соответствовать вышеприведенным критериям, например, его исключили из реестра, то такой сервис нужно заменить. Так как по закону об основах охраны здоровья (ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ) он может нанести вред здоровью пациента», — добавил Голыго.