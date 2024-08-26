Эксперт Пучкова рассказала, почему будущее в медицине уже настало

Сегодня искусственный интеллект уже решает множество рутинных задач и встраивается в качестве помощника в разные сферы жизни человека, в том числе и в сферу здравоохранения. Об этом РИАМО сообщила врач-маммолог, руководитель медицинского направления СберМедИИ Ольга Пучкова.

«Пандемия дала мощный толчок развитию медицинских технологий, которые вместе с экспертизой и опытом врачей обеспечили синергетический эффект в предоставлении качественных услуг пациентам. Использование решений на базе искусственного интеллекта продолжает набирать обороты во всем мире и становится уже обязательной опцией в медицинском сопровождении пациентов в нашей стране», - сказала Пучкова.

В технологиях произошла революция с появлением LLM (языковых моделей со множеством параметров). Эти модели позволяют решать многие задачи на уровне человека, поэтому с точки зрения практической ценности как для людей, так и для здравоохранения, LLM могут иметь колоссальное значение.

Сегодня можно видеть, как в этом направлении развивается технология на примере GigaChat. Он стал одной из первых в мире нейросетевых моделей, сдавшей экзамен высшего медицинского учреждения по направлению подготовки «Лечебное дело», необходимый для получения квалификации «врач-лечебник».

«Как и любой студент, окончивший 6 курсов медицинского вуза по федеральному государственному образовательному стандарту, искусственный интеллект прошел тестирование и ответил на вопросы билета. Итоговая оценка — 4. Экзамен принимала комиссия из профессоров терапии, хирургии, акушерства и гинекологии Института медицинского образования НМИЦ им. В. А. Алмазова. Также искусственный интеллект прошёл тестирование из 100 вопросов. Он набрал 82% при пороге прохождения 70%», - отметила руководитель меднаправлния.