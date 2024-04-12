Эксперт по питанию Гера рассказала, как перестать заедать стресс

Люди по-разному пытаются заглушить беспокойство, в том числе и едой - перееданиями или вовсе отказом от пищи, сообщила РИАМО эксперт по здоровому образу жизни, ресторатор, автор кулинарных книг Алена Гера.

Люди по-разному пытаются заглушить беспокойство. Одни бегут к холодильнику, к запретному шкафчику с мармеладом и печеньками, чтобы получить быстрое удовольствие за счет интенсивного скачка сахара в крови и временно заглушить тревожность. Это влияние гормона кортизола и принцип «побега» от реальности.

Другие, наоборот, отказываются от еды до тех пор, пока не стабилизируют свое состояние. Здесь работает адреналин, готовый в любой момент справиться с проблемой.

«Получается, чем чаще мы находимся в состоянии стресса, тем больше сбиваем привычный ритм жизни, мешая себе правильно закрывать базовые потребности. По рациону человека можно легко определить, как он себя ощущает изнутри, какое настроение ему присуще в этот период», - сказала Гера.

Например, нехватка железа и витамина D может вызвать апатию, сонливость, отсутствие энергии. А его компенсация в виде правильных продуктов на завтрак может повысить выносливость, обеспечить запасом энергии и как следствие улучшить настроение, а общий внутренний ресурс позволит по-новому посмотреть на этот день, на себя, на жизнь.

«Здесь не стоит забывать о важности дисциплины и режима - теория маленьких шагов, когда ежедневные систематические ритуалы ведут к достижению большой цели. Регулярный полезный завтрак не только обеспечит организм необходимыми микроэлементами, но и повлияет на выработку нейромедиаторов в нашем мозге: например, белок (яйца, рыба) повысит уровень серотонина, гормона счастья, правильные углеводы - дофамина, который влияет на ощущения интереса к жизни, мотивированности, уверенности и силы воли», - добавила эксперт.

Самостоятельный процесс приготовления еды запустит творческие идеи. Эту личную теорию ресторатор подтвердила на практике.

«Когда я готовлю то, что люблю, из качественных продуктов, на красивой и ухоженной кухне, под музыку, которая меня наполняет, я вхожу в медитативное состояние, расслабляюсь, отдаюсь моменту и чувствую себя творцом. Это также влияет на нейромедиаторы. Попробуйте приготовить себе красивое, сочное блюдо с щедрой порцией зелени, вкусной рыбой или крупами и маслами, получите удовольствие от самого процесса, от результата и от мысли, что все это пойдет во благо не только пищеварительной системы, но и ощущения самоценности», - отметила автор кулинарных книг.

По словам эксперта по питанию, все взаимосвязано. И то, как человек ест, что он ест, может определить его физические и психологические потребности. Научиться корректно реагировать на стресс – глубокого дышать, придерживаться режима сна и отдыха, выбирать сбалансированный рацион, который будет наполнять, а не отягощать, пить достаточно воды. Это и есть базовые шаги в заботе о себе.