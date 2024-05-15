Эксперт назвала ароматы, способные улучшить сон

Бьюти-блогер Рия Горбунова рассказала, что многие ароматы способны расслабить и улучшить качество сна. В числе релаксирующих запахов — лаванда, сообщает «Вечерняя Москва».

Исследователи выяснили, что лаванда способна снизить уровень беспокойства и даже побороть бессонницу. Также успокаивающими ароматами считаются ромашка и бергамот.

По словам Горбуновой, избавиться от ненужных мыслей и подготовиться к отдыху поможет и освежающий аромат мяты. Помимо этого, его можно использоваться при заложенности носа.

«Хотя валериана больше известна как снотворное средство в форме таблеток или чая, ее аромат также обладает успокаивающими свойствами», — подчеркнула эксперт.

Блогер добавила, что наладить сон можно при помощи жасмина, мелиссы и шалфея. Однако до использования таких ароматов человеку необходимо удостовериться, что они не вызовут аллергию.