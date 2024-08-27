Эксперт Ильичева рассказала, почему нельзя есть арбуз с хлебом

сегодня в 08:50

Употреблять арбуз лучше в качестве отдельного приема пищи, сообщила РИАМО нутрициолог, руководитель научного отдела Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Ольга Ильичева.

Арбуз можно сочетать с зеленью и ягодами, но не стоит его употреблять вместе с хлебобулочными изделиями и молочными продуктами — это вызовет повышенное газообразование и дискомфорт.

«Переедание арбузом также чревато вздутием живота из-за высокого содержания FODMAP-веществ. Это ферментируемые простые сахара, которые провоцируют брожение в кишечнике», — добавила эксперт.

Из-за содержания цитруллина арбуз способен спровоцировать приступ мигрени, поэтому при хронической головной боли употреблять его следует с осторожностью.