Эксперт Ильичева дала советы, как бороться с недостатком витаминов

Проблемы с кожей и волосами, общая слабость организма, раздражительность, перепады настроения и простуды появляются традиционно в начале лета из-за недостатка витаминов, сообщила РИАМО нутрициолог, руководитель научного отдела Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Ольга Ильичева.

Летний авитаминоз связан с тем, что продукты в течение зимы при длительном хранении теряют значительное количество биологически активных веществ. Например, витамин С — один из наиболее важных витаминов для работы иммунной системы — почти пропадает в ягодах и фруктах через 3 месяца хранения.

«Каротиноиды — важные элементы для работы иммунной системы, здоровья слизистых — через 3-5 месяцев хранения разрушаются почти на 75-90%. А зимний и весенний дефицит солнца сопровождается снижением запасов витамина Д — витамина, контролирующего работу гормональной и иммунной системы, снижающего воспаление», — сказала эксперт.

Фолиевая кислота — витамин, необходимый для производства иммунных клеток — также не любит тепла и света, и быстро разрушается в свежих овощах и зелени при комнатной температуре. А тепловая обработка или консервация может разрушить его практически полностью.

Основные симптомы летнего дефицита витаминов:

витамин С: появление синяков, медленное заживление ран, темные круги под глазами, отеки и кровоточивость десен, носовые кровотечения;

витамин Д: выпадение волос, нехватка энергии, раздражительность, нарушения сна, мышечная слабость, повышенная потливость, простуды;

фолиевая кислота: высокая утомляемость, подавленное настроение, апатия и головные боли;

бета-каротин: ухудшение качества кожи, сухость слизистых, длительные и частые ОРВИ.

Чтобы восполнить витамин С, полезно есть квашеную капусту. Она богата витамином С и фолиевой кислотой, которые укрепляет иммунитет и помогают бороться с усталостью. Обязательно хранить квашеную капусту в рассоле, иначе потери витамина будут необратимы.

Помогут и цитрусовые (апельсин, лимон, лайм) — благодаря эфирным маслам и веществу лимонен могут снижать симптомы депрессивных состояний. И, конечно, это источник витамина С, если употреблять их в свежем виде.

«Благодаря биофлавоноидам здесь сохраняется витамин С, к тому же апельсины и мандарины являются сезонными зимними фруктами, и не успевают потерять много питательных веществ. Главное, не резать лимон металлическим ножом, и не хранить в разрезанном виде», — отметила нутрициолог.

Свежие и замороженные ягоды (черная смородина, малина, вишня) тоже помогут справиться авитаминозом. В 100 гр. черной смородины содержится 2 суточные нормы витамина C. При употреблении замороженной ягоды важно избегать повторного замораживания, чтобы не потерять витамины в ягодах. Также большое количество активных каротиноидов находится в свежей зелени.

«Мы привыкли думать, что каротиноиды придают только оранжевый цвет овощам, но в свежей петрушке или в замороженном шпинате также достаточно активных каротиноидов. Также зелень богата фолатами, но для их сохранности употребляйте зелень в свежем виде, и храните в прохладном темном месте. Выбирайте зелень местных производителей, чтобы избежать длительного хранения и транспортировки», — добавила Ильичева.

При сильном дефиците витаминов требуется консультация специалиста для назначения дополнительного приема витаминов из аптеки. К примеру, витамин Д невозможно восполнить с помощью пищи, поэтому важно рассчитать нужную восполняющую дозировку вместе с нутрициологом.