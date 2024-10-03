Эксперт Аванова перечислила важные правила для здорового сна

Эксперт Аванова: за час до сна лучше отложить все гаджеты в сторону

Свет подавляет выработку мелатонина — гормона сна. Специалисты рекомендуют не позднее чем за час до отхода ко сну отложить в сторону все гаджеты, сообщила РИАМО директор Центра реабилитации «Бутово» департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Ольга Аванова.

«Привычка проверять телефон перед сном или „листать“ ленты в социальных сетях может привести к бессоннице и, как следствие, к плохому настроению и самочувствию», — сказала Аванова.

Она посоветовала перевести гаджет в режим «не беспокоить» и забыть о нем до следующего дня.

«Свет с улицы также может помешать уснуть, поэтому в спальне лучше всего повесить плотные шторы или жалюзи. Если же немного света все же нужно, то установите ночник, яркость которого не должна превышать 25 Вт», — рассказала специалист.

Аванова отметила, что проветривание комнаты перед сном должно стать вашим обязательным ежедневным ритуалом, ведь чем чище воздух — тем лучше дышится, больше кислорода поступает в организм и кровь циркулирует быстрее.

«Люди, проживающие в городе, каждый день сталкиваются с пылью, выхлопными газами и неприятными запахами, которые могут попасть в квартиру при проветривании. С учетом этого спасением могут стать очистители и увлажнители воздуха, которые представлены в большом количестве на различных маркетплейсах и в магазинах техники. Для здорового сна важно, чтобы воздух в спальне был в меру влажным и чистым», — подчеркнула она.