Эксклюзивные методы: Мурашко рассказал о нововведениях в российской медпомощи

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что с этого года в государственную программу ОМС включены 43 новых метода медицинской помощи, сообщает kp.ru .

Среди них — протезирование клапанов в сердечно-сосудистой хирургии, реконструктивные операции при травмах и органосохраняющие операции на поджелудочной железе, печени и желчных протоках с использованием робототехники.

Кроме того, с этого года пациенты в российских клиниках смогут получать уникальные операции для восстановления сердечно-сосудистой системы — имплантацию частотно-адаптированного кардиостимулятора, отметил Мурашко.

Еще один новый уникальный вид операций, включенный в программу до 2027 года — это эндоваскулярная деструкция дополнительных проводящих путей и аритмогенных зон сердца, резюмировал министр.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье от матерей с ВИЧ появились на свет более 400 здоровых детей.