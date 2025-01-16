В Подмосковье от матерей с ВИЧ появились на свет 415 здоровых детей

По итогам 2024 года от матерей, живущих с ВИЧ, родились 415 здоровых детей. Этот значительный результат был достигнут благодаря последовательному и профессиональному подходу специалистов и соблюдения рекомендаций пациентами, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Благодаря вовремя начатой антиретровирусной терапии и постоянному медицинскому сопровождению риск передачи ВИЧ от матери к ребенку составляет менее 1%. Мы настоятельно рекомендуем всем будущим родителям проходить регулярное обследование на ВИЧ и, при выявлении инфекции, незамедлительно начинать прием антиретровирусных препаратов. Очень важно находиться под постоянным наблюдением специалистов, чтобы отслеживать состояние здоровья как матери, так и ребенка на протяжении всей беременности. Мы также рекомендуем матерям с ВИЧ кормить новорожденного адаптированной молочной смесью вместо грудного вскармливания, чтобы исключить риск передачи вируса через молоко», — сказала заведующая педиатрическим отделением центра СПИД Валентина Морозова.

Каждая беременная женщина, вставшая на учет в женской консультации, должна пройти тестирование на ВИЧ дважды — при первом обращении и в третьем триместре. В случае выявления положительного или сомнительного анализа на антитела к ВИЧ женщина сразу направляется на консультацию в центр СПИДа для уточнения диагноза.

По вопросу обследования на ВИЧ можно обратиться в поликлинику по месту жительства, в кабинеты анонимного тестирования и консультирования или в центр СПИД. Подробную информацию о правилах постановки на учет в Московский областной центр СПИД, о рекомендациях беременным и молодым родителям, а также о местах обследования можно узнать на официальном сайте центра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.