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Экипажи Московского авиацентра спасли более 530 человек в 2024 году

За прошлый год экипажи Московского авиационного центра (МАЦ) спасли свыше 530 человек, из них в больницы были доставлены 319 пострадавших в ЧП и пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

«Экипажи воздушных судов оперативно эвакуируют пострадавших в ДТП и госпитализируют больных, принимают участие в тушении возгораний, в частности, вносят большой вклад в профилактику природных пожаров», — сказал заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Так, 12 раз за минувший год экипажи МАЦ привлекались к тушению крупных пожаров.

В ГКУ «МАЦ» работают свыше 350 пилотов, спасателей, инженеров, техников, оперативных дежурных и диспетчеров. В составе учреждения также есть 12 санитарных и пожарных вертолетов.

В среднем 10-15 минут требуется экипажу, чтобы прибыть в любую точку мегаполиса.