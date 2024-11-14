Ефимов: детскую больницу имени святого Владимира в Москве достроят в 2025 году

Строительство детской городской больницы имени святого Владимира планируется завершить в 2025 году. На сегодняшний день готовность объекта составляет более 70%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Многопрофильный комплекс площадью 56 тыс. кв. м возводят по адресу: улица Рубцовско-Дворцовая, дом 1/3. Строители завершают устройство внутренних стен и перегородок, практически готовы кровля и фасады. Общая готовность объекта — 73%. Завершить строительство планируется в 2025 году», — сказал Ефимов.

Новый комплекс больницы рассчитан на 570 коек и будет включать в себя 6 наземных этажей с двумя подземными уровнями. Со 2 по 6 этаж установят витражное остекление, которое обеспечит выход в зоны атриумов. Кроме того, в здании больницы установят большие окна, чтобы обеспечить максимальное естественное освещение.

В медучреждении внедрят технологии стационара кратковременного пребывания и дневного стационара. Для удобства юных пациентов обустроят палаты, оборудованные всем необходимым для совместного пребывания детей с родителями или самостоятельного пребывания подростков.

Для оснащения больничного комплекса планируют закупить новое медицинское оборудование. Обустроят 15 современных операционных: девять общехирургических, одну гибридную и пять малых.

При возведении медицинского учреждения активно применяются энергоэффективные материалы, передовые технологии, в том числе светопрозрачные конструкции и архитектурная подсветка.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об утверждении Адресной инвестиционной программы на 2025–2027 годы. За это время мегаполисе планируют и ввести в эксплуатацию около 940 объектов.