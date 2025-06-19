Единый день диспансеризации в Королеве пройдет 21 июня

В Королеве 21 июня пройдет единый день диспансеризации. С 8:00 до 14:00 жители города смогут посетить городскую поликлинику филиала «Костинский» по адресу: ул. Дзержинского, д. 11, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Диспансеризация включает антропометрию, общий и биохимический анализы крови, электрокардиограмму (ЭКГ), флюорографию и другие обследования. Забор крови будет осуществляться с 8:00 до 10:30. Желающие сдать кровь позже этого времени смогут сделать это в другой день.

Результаты обследований будут готовы через несколько дней, и при необходимости врач назначит дополнительные обследования.

«В единый день диспансеризации в поликлинику сможет обратиться любой житель города, вне зависимости от прикрепления. При себе нужно иметь стандартный пакет документов: паспорт, полис ОМС и СНИЛС», — сообщила заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Королёвской больницы Марина Торопцева.

Диспансеризацию можно пройти и в будние дни в городских поликлиниках. Записаться на обследование можно через портал Госуслуг Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.