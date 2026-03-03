«Дышит сам»: отец рассказал о состоянии мальчика, пострадавшего от хаски в Сочи

Ребенок, серьезно пострадавший в Сочи от нападения собак породы хаски, перенес в московской клинике три успешные операции. Теперь он дышит самостоятельно, сообщает ТАСС .

Как рассказал отец мальчика Валентин Королев, последняя операция проходила в клинике имени Пирогова в конце февраля. Врачи заменили трахеостому на трубку меньшего диаметра, а затем сняли и ее.

«Все прошло хорошо. Потом два дня понаблюдали, заглушили ее, еще несколько дней проследили, как он дышит без нее. Дышал нормально, ее сняли и через некоторое время отпустили домой. Сейчас сын чувствует себя отлично и дышит сам», — поделился отец пострадавшего.

Также с начала года мальчику сделали две пластические операции по восстановлению верхней губы. Ребенка ждет еще долгий путь реабилитации: предстоят коррекция носа, финальное восстановление тканей губы и другие хирургические вмешательства.

Собаки сорвались с цепи и кинулись на мальчика в Сочи в феврале 2025 года. Они разорвали ему лицо. В итоге животных усыпили, а их хозяина приговорили к ограничению свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

