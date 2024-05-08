Два специалиста начали работать в Московском центре охраны материнства и детства

В Московском областном центре охраны материнства и детства в городском округе Люберцы приступили к работе медсестра и детский хирург, сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

В стационарное отделение № 1 родильного дома принята на работу старшая медицинская сестра Ольга Нужнова. Она окончила Волгодонское медучилище в 1994 году. Прошла переподготовку по программе «Управление и экономика в здравоохранении» в 2022 году. Имеет аккредитацию по организации сестринского дела. В 2024 году оканчивает факультет высшего сестринского образования Оренбургского государственного медуниверситета по программе бакалавриата «Академическая медицинская сестра преподаватель». В системе здравоохранения — 30 лет.

В отделение хирургии новорожденных стационарного отделения № 2 детской больницы принят на работу детский хирург Антон Колобов. Он — выпускник Саратовского государственного медуниверситета им. В. И. Разумовского в 2019 году. Через 2 года окончил ординатуру в ГБОУ ВПО «Российском национальном исследовательском университете им. Н. И. Пирогова» МЗ РФ по «Детской хирургии». Последние несколько лет проработал в Щелковском перинатальном центре в отделении хирургии для новорожденных.

«Работе по привлечению новых сотрудников мы уделяем большое внимание. Сотрудникам оказываются социальные меры поддержки: компенсация аренды жилья, социальная ипотека», — отметила главврач МОЦОМД Татьяна Мельник.

Она подчеркнула, что привлечение кадров — одно из главных направлений программы первичного звена здравоохранения.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.