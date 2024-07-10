сегодня в 16:57

Два новых неонатолога приступили к работе в роддоме Люберец

В родильный дом Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) в городском округе Люберцы на работу вышли два неонатолога. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Сразу два неонатолога вышли на работу в отделение новорожденных детей акушерского физиологического и акушерского обсервационного отделений родильного дома МОЦОМД. Ирина Яброва и Фатхона Талбиева — молодые, но уже опытные врачи», — сказала главврач МОЦОМД Татьяна Мельник.

Она добавила, что работе по привлечению новых сотрудников уделяется большое внимание.

«Медикам оказываются социальные меры поддержки: компенсация аренды жилья, социальная ипотека. Наш коллектив желает новым сотрудникам профессиональных успехов, видимых результатов и удовлетворения от проделанной работы», — уточнила Мельник.

Она подчеркнула, что привлечение кадров — одно из главных направлений программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.