Дробное питание и меньше соли: как сбросить вес после длинных праздников

После новогодних праздников многие сталкиваются с лишним весом, набранным из-за обилия калорийных блюд и малоподвижного отдыха. Но не стоит пытаться сразу избавиться от набранных килограммов с помощью голоданий и строгих диет. Нужно вернуться к сбалансированному питанию и плавно восстановить обмен веществ, сообщила РИАМО врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.

Она уточнила, что важно придерживаться нескольких простых принципов, которые помогут достичь результата без вреда для организма.

«Первым шагом должно стать регулярное и дробное питание. Старайтесь есть 5-6 раз в день, чтобы уровень лептина, гормона, регулирующего аппетит, был в норме. Это поможет снизить чувство голода и улучшить метаболизм», — сказала Джутова.

По ее словам, завтрак должен быть обязательным, так как он запускает обмен веществ на весь день. Кроме того, последний прием пищи лучше планировать за 3-4 часа до сна, чтобы та успела перевариться и не откладывалась в виде жира.

Она рекомендовала ограничить потребление соли, которая задерживает воду в организме, что может привести к отечности. Суточная норма соли не должна превышать 5 г. Питьевой режим также очень важен — вода помогает выводить токсины и ускоряет процессы детоксикации в организме. Чтобы вернуть форму, нужно отказаться от быстрых углеводов, рафинированной пищи и высококалорийных продуктов, которые способствуют накоплению жира.

Как подчеркнула врач, важной частью питания является потребление клетчатки, помогающей стабилизировать уровень сахара в крови и снизить нагрузку на печень и поджелудочную железу. Следует включить в рацион продукты, богатые клетчаткой (овес, киноа, бурый рис), а также овощи на пару и свежие авокадо. Жирное мясо лучше заменить на курицу или рыбу. Это позволит не только ускорить процесс восстановления, но и поддержать здоровье.

«Разгрузочные дни могут стать отличным дополнением к сбалансированному питанию. Один или два раза в неделю можно устраивать дни, когда питание будет ограничено определенными продуктами, такими как фрукты, творог или овощи. Такие дни помогут ускорить обмен веществ и снизить вес без стресса для организма», — добавила диетолог.

Доктор посоветовала помнить, что ключевым элементом после праздников является не жесткое ограничение в еде, а постепенное возвращение к здоровому и сбалансированному питанию, которое будет поддерживать здоровье и помогать вернуть прежнюю форму.