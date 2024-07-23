Dossier: Байдену на прошлой неделе понадобилась срочная медпомощь

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Действующему президенту США Джо Байдену во время поездки в Лас-Вегас потребовалась экстренная медицинская помощь, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Dossier.

Поездка политика в Лас-Вегас состоялась на прошлой неделе. Тогда же Байден заявил о плохом самочувствии.

Спецслужбы прибыли в местный медицинский центр, куда, как предполагалось, должны были доставить политика. Однако президент США отказался от госпитализации.

По версии Dossier, Байдену потребовалась медицинская помощь вовсе не из-за положительного теста на Covid, а из-за куда более серьезной болезни. Иначе спецслужбы не продемонстрировали бы настолько резкую реакцию.

Ранее Байден ушел на самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирус. Как рассказал лечащий врач президента США, симптомы заболевания уже практически прошли.